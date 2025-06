Instant2Femmes – Galerie de l’ancienne poste Besançon 21 juin 2025 14:00

Doubs

Instant2Femmes Galerie de l'ancienne poste 98 Grande Rue Besançon Doubs

Début : 2025-06-21 14:00:00

fin : 2025-06-29 18:00:00

2025-06-21

2025-06-24

Instant2Femmes

Elles sont deux, et à travers leurs visions distinctes, elles composent un dialogue visuel où la différence devient leur point de rencontre et de communion. Le Polaroïd, avec son rendu unique et son rapport particulier au temps, sert de lien antre leurs approches l’une tournée vers l’imaginaire, l’autre ancrée dans l’instant présent. C’est peut-être dans cette dualité qu’elles se ressemblent le plus, offrant ainsi une série où chaque image devient un fragment d’histoire, un regard croisé sur le temps passé, présent et futur avec ses multiples facettes.

On n’arrête pas le temps qui passe, sauf peut-être le temps d’un instant. .

Galerie de l’ancienne poste 98 Grande Rue

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

