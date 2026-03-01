INSTANTANÉES Casa Xanxo Perpignan
INSTANTANÉES Casa Xanxo Perpignan vendredi 20 mars 2026.
INSTANTANÉES
Casa Xanxo 8 Rue de la Main de Fer Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20 11:00:00
fin : 2026-04-19 17:30:00
Date(s) :
2026-03-20
À la Casa Xanxo, Michel Aguilar photographe, entrouvre sa collection d’instantanées pris sur le vif durant 12 festivals.
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Casa Xanxo 8 Rue de la Main de Fer Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 38 84 animationdupatrimoine@mairie-perpignan.com
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English :
At Casa Xanxo, photographer Michel Aguilar opens his collection of snapshots taken during 12 festivals.
L’événement INSTANTANÉES Perpignan a été mis à jour le 2026-03-13 par PERPIGNAN TOURISME