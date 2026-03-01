INSTANTANÉES Casa Xanxo Perpignan

INSTANTANÉES 8 Rue de la Main de Fer Perpignan 2026-03-20

INSTANTANÉES Casa Xanxo Perpignan vendredi 20 mars 2026.

INSTANTANÉES

Casa Xanxo 8 Rue de la Main de Fer Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20 11:00:00
fin : 2026-04-19 17:30:00

Date(s) :
2026-03-20

À la Casa Xanxo, Michel Aguilar photographe, entrouvre sa collection d’instantanées pris sur le vif durant 12 festivals.
  .

Casa Xanxo 8 Rue de la Main de Fer Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 38 84  animationdupatrimoine@mairie-perpignan.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At Casa Xanxo, photographer Michel Aguilar opens his collection of snapshots taken during 12 festivals.

L’événement INSTANTANÉES Perpignan a été mis à jour le 2026-03-13 par PERPIGNAN TOURISME

Prochains événements à Perpignan