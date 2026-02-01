Instant’Crochet, tous niveaux Le 20 mille Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-03 19:00 – 20:30

Gratuit : non 12€ pour les adhérent·e·s15€ pour les non adhérent·e·s 12€ pour les adhérent·e·s15€ pour les non adhérent·e·s Tout public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99

Au programme :L’Instant Crochet est un moment 100 % crochet, convivial et détendu, d’une durée de 1h30, ouvert à toutes les personnes qui souhaitent avancer, débloquer ou enrichir leur pratique. Que vous soyez bloqué·e sur un projet, désireux·se d’apprendre une nouvelle technique ou de nouveaux points, ou simplement en quête d’un temps de création en collectif, cet instant est fait pour vous. Elodie de OmeBonheurs vous guide, répond à vos questions et vous accompagne pas à pas, selon vos besoins du moment (à l’exception de la réalisation de vêtements). Un temps d’échange et de partageDe l’aide personnalisée sur vos projetsUn moment chaleureux pour crocheter ensemble Besoin de matériel ? Vous avez la possibilité de trouver votre bonheur dans la réserve de Ô P’tits Coins : fils. Elodie de OmeBonheurs pourra prêter des crochets au besoin pendant la durée de la session « Instant’Crochet » Si vous avez vos crochets, marqueurs de mailles, aiguilles à coudre pour la laine vous pouvez venir avec. Au choix, vous avez la possibilité d’apporter un morceau/boisson à partager ou vous verser un 1€ de participation à l’achat de l’Apéro

Le 20 mille Doulon – Bottière Nantes 44300

https://optitscoins.fr/les-ateliers/instant-crochet-tous-niveaux



