Instanté Le Maquis de Vareilles Les Vallées de la Vanne

Le Maquis de Vareilles 2 Rue de l'Érable Les Vallées de la Vanne Yonne

Début : 2025-11-22 21:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Martial Bort, guitariste et compositeur aux diverses influences, des musiques improvisées au rock, du théâtre contemporain à la chanson, présente son premier album en trio avec Olivier Hestin (batterie) et Tom Caudelle (saxhorn et flugabone). Enregistré et mixé au studio Pigalle par Félix Rémi, sa sortie est prévue en février 2025 L’INSTANTÉ sous le label MON SLIP de Christian OLIVIER, avec l’Autre Distribution. .

Le Maquis de Vareilles 2 Rue de l'Érable Les Vallées de la Vanne 89320 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

