Instants contés au Cyprès Cyprès Centre Social Craponne-sur-Arzon

Cyprès Centre Social Boulevard St Robert Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Début : 2025-09-24 10:00:00

fin : 2025-09-24 11:00:00

2025-09-24

Les tapis de lecture s’invitent au Cyprès, pour une animation proposée par Fabienne de la médiathèque à destination des enfants de 1 à 6 ans, le 24 septembre de 10h à 11h

Prêtés par la Médiathèque départementale, ils offrent un moment ludique et poétique.

Cyprès Centre Social Boulevard St Robert Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 39 79 90

English :

On September 24, from 10 to 11 a.m., Fabienne from the mediatheque will be inviting reading mats to the Cyprès for children aged 1 to 6

On loan from the Médiathèque départementale, they offer a playful and poetic experience.

German :

Die Leseteppiche laden sich in die Zypresse ein, für eine von Fabienne von der Mediathek vorgeschlagene Animation für Kinder von 1 bis 6 Jahren, am 24. September von 10 bis 11 Uhr

Sie werden von der Médiathèque départementale ausgeliehen und bieten einen spielerischen und poetischen Moment.

Italiano :

Il 24 settembre, dalle 10 alle 11, Fabienne della biblioteca multimediale inviterà i bambini da 1 a 6 anni a una sessione di lettura presso Le Cyprès

Prestati dalla Médiathèque départementale, offrono un’esperienza ludica e poetica.

Espanol :

El 24 de septiembre, de 10:00 a 11:00, Fabienne, de la mediateca, invitará a los niños de 1 a 6 años a una sesión de lectura en Le Cyprès

Préstamo de la Médiathèque départementale, ofrecen una experiencia lúdica y poética.

