Instants de fées dans la Grotte de Domme Place de la Halle Domme
lundi 20 juillet 2026 · Place de la Halle · Domme
Informations pratiques
Domme
Instants de fées dans la Grotte de Domme
Place de la Halle Grotte de Domme Domme Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 20:00:00
fin : 2026-07-27 22:00:00
Date(s) :
2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10
Plongez dans un monde féerique chaque lundi soir dans la grotte de Domme, où la magie de la nature se mêle à un spectacle éblouissant !
Luciole, Océlia, Fistuleuse, Excentrique, Pipistrelle et leurs amis vous y attendent !
Départs échelonnées de 20h00 à 22h00. RDV à l’entrée de la grotte.
Plongez dans un monde féerique chaque lundi soir dans la grotte de Domme, où la magie de la nature se mêle à un spectacle éblouissant !
Luciole, Océlia, Fistuleuse, Excentrique, Pipistrelle et leurs amis vous y attendent !
Départs échelonnées de 20h00 à 22h00. RDV à l’entrée de la grotte.
Tarif unique 15€ dès 15 ans / 10€ de 5 à 14 ans .
Sur réservation au 05 53 31 71 00 . .
Place de la Halle Grotte de Domme Domme 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 71 00 contact@dommesites.fr
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English : Instants de fées dans la Grotte de Domme
Immerse yourself in a magical world every Monday evening in the Domme Cave, where the magic of nature blends with a dazzling show!
Luciole, Océlia, Fistuleuse, Excentrique, Pipistrelle, and their friends are waiting for you there!
Staggered departures from 8:00 p.m. to 10:00 p.m. Meet at the cave entrance.
L’événement Instants de fées dans la Grotte de Domme Domme a été mis à jour le 2026-07-24 par Périgord Noir Vallée Dordogne