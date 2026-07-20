Instants de fées dans la Grotte de Domme Place de la Halle Domme

Informations pratiques

Domme

Instants de fées dans la Grotte de Domme

Place de la Halle Grotte de Domme Domme Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 20:00:00

fin : 2026-07-27 22:00:00

Date(s) :

2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10

Plongez dans un monde féerique chaque lundi soir dans la grotte de Domme, où la magie de la nature se mêle à un spectacle éblouissant !

Luciole, Océlia, Fistuleuse, Excentrique, Pipistrelle et leurs amis vous y attendent !

Départs échelonnées de 20h00 à 22h00. RDV à l’entrée de la grotte.

Plongez dans un monde féerique chaque lundi soir dans la grotte de Domme, où la magie de la nature se mêle à un spectacle éblouissant !

Luciole, Océlia, Fistuleuse, Excentrique, Pipistrelle et leurs amis vous y attendent !

Départs échelonnées de 20h00 à 22h00. RDV à l’entrée de la grotte.

Tarif unique 15€ dès 15 ans / 10€ de 5 à 14 ans .

Sur réservation au 05 53 31 71 00 . .

Place de la Halle Grotte de Domme Domme 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 71 00 contact@dommesites.fr

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English : Instants de fées dans la Grotte de Domme

Immerse yourself in a magical world every Monday evening in the Domme Cave, where the magic of nature blends with a dazzling show!

Luciole, Océlia, Fistuleuse, Excentrique, Pipistrelle, and their friends are waiting for you there!

Staggered departures from 8:00 p.m. to 10:00 p.m. Meet at the cave entrance.

L’événement Instants de fées dans la Grotte de Domme Domme a été mis à jour le 2026-07-24 par Périgord Noir Vallée Dordogne