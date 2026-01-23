Instants découvertes Vie de l’Abeille, travail de l’apiculteur Maison Neufcoeur Apiculteur & Confiseure Aranc

Instants découvertes Vie de l’Abeille, travail de l’apiculteur

Maison Neufcoeur Apiculteur & Confiseure 375 rue du quart bozon Aranc Ain

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

de 6 à 16 ans compris

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-02-12 14:30:00

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-12

Rencontrez l’apiculteur et découvrez son métier au travers d’un diaporama ainsi que d’une ruche vitrée. Apprenez en plus sur la vie bien remplie des abeilles.

.

Maison Neufcoeur Apiculteur & Confiseure 375 rue du quart bozon Aranc 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 12 11 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meet the beekeeper and discover his job through a slide show and a glass hive. Learn more about the busy life of bees.

L’événement Instants découvertes Vie de l’Abeille, travail de l’apiculteur Aranc a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de Tourisme du Haut-Bugey