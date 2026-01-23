Instants découvertes Vie de l’Abeille, travail de l’apiculteur Maison Neufcoeur Apiculteur & Confiseure Aranc
Instants découvertes Vie de l'Abeille, travail de l'apiculteur
jeudi 12 février 2026.
Maison Neufcoeur Apiculteur & Confiseure
375 rue du quart bozon
Aranc
Tarif : 6 EUR
de 6 à 16 ans compris
Date et horaire :
Début : Mercredi 2026-02-12 14:30:00
fin : 2026-02-26
Date(s) :
2026-02-12
Rencontrez l’apiculteur et découvrez son métier au travers d’un diaporama ainsi que d’une ruche vitrée. Apprenez en plus sur la vie bien remplie des abeilles.
Maison Neufcoeur Apiculteur & Confiseure
375 rue du quart bozon
Aranc 01110
Ain
Auvergne-Rhône-Alpes
+33 4 74 12 11 57
English :
Meet the beekeeper and discover his job through a slide show and a glass hive. Learn more about the busy life of bees.
