INSTANTS FAMILLE ACCUEILLIR BÉBÉ Langogne

INSTANTS FAMILLE ACCUEILLIR BÉBÉ

Quartier du Pontet Langogne Lozère

Atelier pratique fabrication de produits cosmétiques et d’hygiène pour votre bébé et vous.

Atelier plus spécifiquement conçus pour les futurs et nouveaux parents (bébé ou bambins de moins de 3 ans).

Atelier animé par Anna JANCELEWICK animatrice santé environnement.

Places limitées, inscriptions obligatoires.

Quartier du Pontet Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 6 37 10 03 67

English :

Hands-on workshop to make cosmetics and hygiene products for you and your baby.

Workshop specifically designed for future and new parents (babies or toddlers under 3).

Workshop led by Anna JANCELEWICK, health and environment coordinator.

Places limited, registration required.

