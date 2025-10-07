INSTANTS FAMILLE ATELIER PORTAGE Langogne

INSTANTS FAMILLE ATELIER PORTAGE Langogne mardi 7 octobre 2025.

INSTANTS FAMILLE ATELIER PORTAGE

Quartier du Pontet Langogne Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-07

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2025-10-07 2025-12-09 2026-02-17 2026-04-07 2026-06-09

Initiation au portage physiologique pour les futurs parents ou parents de la grossesse à l’enfant de 3 ans.

Ateliers animés par Amandine LAGARDE monitrice de portage.

Places limitées, inscriptions obligatoires.

Quartier du Pontet Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 7 56 27 36 88 parentalite@ccha-langogne.com

English :

Introduction to physiological babywearing for future parents or parents from pregnancy to the age of 3.

Workshops led by Amandine LAGARDE, babywearing instructor.

Places limited, registration required.

German :

Einführung in das physiologische Tragen für werdende Eltern oder Eltern von der Schwangerschaft bis zum 3-jährigen Kind.

Workshops unter der Leitung von Amandine LAGARDE, Lehrerin für Tragehilfen.

Begrenzte Plätze, Anmeldung erforderlich.

Italiano :

Introduzione al babywearing fisiologico per futuri genitori o genitori dalla gravidanza ai 3 anni.

Workshop condotto da Amandine LAGARDE, istruttrice di babywearing.

I posti sono limitati, è richiesta l’iscrizione.

Espanol :

Iniciación al porteo fisiológico para futuros padres o padres desde el embarazo hasta los 3 años.

Talleres dirigidos por Amandine LAGARDE, instructora de porteo.

Plazas limitadas, inscripción obligatoria.

