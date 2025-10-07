INSTANTS FAMILLE ATELIER PORTAGE Langogne
INSTANTS FAMILLE ATELIER PORTAGE Langogne mardi 7 octobre 2025.
INSTANTS FAMILLE ATELIER PORTAGE
Quartier du Pontet Langogne Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-07
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2025-10-07 2025-12-09 2026-02-17 2026-04-07 2026-06-09
Initiation au portage physiologique pour les futurs parents ou parents de la grossesse à l’enfant de 3 ans.
Ateliers animés par Amandine LAGARDE monitrice de portage.
Places limitées, inscriptions obligatoires.
Initiation au portage physiologique pour les futurs parents ou parents de la grossesse à l’enfant de 3 ans.
Ateliers animés par Amandine LAGARDE monitrice de portage.
Places limitées, inscriptions obligatoires. .
Quartier du Pontet Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 7 56 27 36 88 parentalite@ccha-langogne.com
English :
Introduction to physiological babywearing for future parents or parents from pregnancy to the age of 3.
Workshops led by Amandine LAGARDE, babywearing instructor.
Places limited, registration required.
German :
Einführung in das physiologische Tragen für werdende Eltern oder Eltern von der Schwangerschaft bis zum 3-jährigen Kind.
Workshops unter der Leitung von Amandine LAGARDE, Lehrerin für Tragehilfen.
Begrenzte Plätze, Anmeldung erforderlich.
Italiano :
Introduzione al babywearing fisiologico per futuri genitori o genitori dalla gravidanza ai 3 anni.
Workshop condotto da Amandine LAGARDE, istruttrice di babywearing.
I posti sono limitati, è richiesta l’iscrizione.
Espanol :
Iniciación al porteo fisiológico para futuros padres o padres desde el embarazo hasta los 3 años.
Talleres dirigidos por Amandine LAGARDE, instructora de porteo.
Plazas limitadas, inscripción obligatoria.
L’événement INSTANTS FAMILLE ATELIER PORTAGE Langogne a été mis à jour le 2025-08-19 par 48-OT Langogne