INSTANTS FAMILLE ATELIERS CUISINE ADO Rue du Pontet Langogne

Rue du Pontet Annexe Collège Marthe Dupeyron Langogne Lozère
Début : 2026-01-16 14:15:00
fin : 2026-03-13 17:00:00
2026-01-16 2026-02-13 2026-03-13
Dans le cadre des Instants Famille, ateliers pour les ados de 12 ans et +, seuls ou accompagnés, animés par Anna Jancelewicz, animatrice culinaire et diététicienne nutritionniste, qui vous apprendra à préparer en toute autonomie des repas dignes des meilleurs fast-food !
Gratuit. Sur inscription dès 12ans.
Rue du Pontet Annexe Collège Marthe Dupeyron Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 6 37 10 03 67 parentalite@ccham-langogne.com
English :
As part of Instants Famille, workshops for teens aged 12 and over, alone or accompanied, led by Anna Jancelewicz, culinary animator and dietician-nutritionist, who will teach you how to independently prepare meals worthy of the best fast-food restaurants!
Free admission. Registration required for ages 12 and over.
