INSTANTS FAMILLE ATELIERS CUISINE PARENTS-ENFANTS Langogne samedi 11 octobre 2025.
Annexe Collège Marthe Dupeyron Langogne Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2025-10-11 2025-11-22 2026-01-17 2026-02-14 2026-03-14
Ateliers cuisine parents enfants (6 à 11 ans), animés par une animatrice culinaire et diététicienne nutritionniste.
Places limitées, inscriptions obligatoires.
Annexe Collège Marthe Dupeyron Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 7 56 27 36 88 parentalite@ccham-langogne.com
English :
Parent-child cooking workshops (ages 6 to 11), led by a culinary animator and dietician-nutritionist.
Places limited, registration required.
German :
Kochworkshops für Eltern und Kinder (6 bis 11 Jahre), geleitet von einer kulinarischen Animateurin und Ernährungsberaterin.
Begrenzte Plätze, Anmeldung erforderlich.
Italiano :
Laboratori di cucina per genitori e bambini (dai 6 agli 11 anni), guidati da un animatore culinario e da un dietologo-nutrizionista.
Posti limitati, iscrizione obbligatoria.
Espanol :
Talleres de cocina para padres e hijos (de 6 a 11 años), dirigidos por un animador culinario y un dietista-nutricionista.
Plazas limitadas, inscripción obligatoria.
