INSTANTS FAMILLE ATELIERS CUISINE PARENTS-ENFANTS Langogne

INSTANTS FAMILLE ATELIERS CUISINE PARENTS-ENFANTS

Annexe Collège Marthe Dupeyron Langogne Lozère

Gratuit

Début : 2025-10-11

fin : 2026-01-17

2025-10-11 2025-11-22 2026-01-17 2026-02-14 2026-03-14

Ateliers cuisine parents enfants (6 à 11 ans), animés par une animatrice culinaire et diététicienne nutritionniste.

Places limitées, inscriptions obligatoires.

Annexe Collège Marthe Dupeyron Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 7 56 27 36 88 parentalite@ccham-langogne.com

English :

Parent-child cooking workshops (ages 6 to 11), led by a culinary animator and dietician-nutritionist.

Places limited, registration required.

German :

Kochworkshops für Eltern und Kinder (6 bis 11 Jahre), geleitet von einer kulinarischen Animateurin und Ernährungsberaterin.

Begrenzte Plätze, Anmeldung erforderlich.

Italiano :

Laboratori di cucina per genitori e bambini (dai 6 agli 11 anni), guidati da un animatore culinario e da un dietologo-nutrizionista.

Posti limitati, iscrizione obbligatoria.

Espanol :

Talleres de cocina para padres e hijos (de 6 a 11 años), dirigidos por un animador culinario y un dietista-nutricionista.

Plazas limitadas, inscripción obligatoria.

