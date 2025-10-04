INSTANTS FAMILLE ÉVEIL CORPOREL Langogne

INSTANTS FAMILLE ÉVEIL CORPOREL Langogne samedi 4 octobre 2025.

INSTANTS FAMILLE ÉVEIL CORPOREL

Quartier du Pontet Langogne Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 09:30:00

fin : 2026-06-13 10:30:00

Date(s) :

2025-10-04 2025-11-15 2025-12-13 2026-01-24 2026-02-21 2026-03-21 2026-04-18 2026-05-30 2026-06-13

Eveil corporel et yoga avec 2 séances, pour les enfants de 6 mois à 19 mois et de 20 mois à 3 ans accompagnés par un adulte.

Séance encadrée par Caroline URBANCIC, professeure de yoga.

Eveil corporel et yoga avec 2 séances, pour les enfants de 6 mois à 19 mois et de 20 mois à 3 ans accompagnés par un adulte.

Séance encadrée par Caroline URBANCIC, professeure de yoga. .

Quartier du Pontet Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 6 17 66 92 82

English :

Body awareness and yoga with 2 sessions, for children aged 6 months to 19 months and 20 months to 3 years, accompanied by an adult.

Supervised by yoga teacher Caroline URBANCIC.

German :

Körperwahrnehmung und Yoga mit 2 Sitzungen, für Kinder im Alter von 6 Monaten bis 19 Monaten und von 20 Monaten bis 3 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen.

Die Sitzung wird von der Yogalehrerin Caroline URBANCIC betreut.

Italiano :

Consapevolezza del corpo e yoga con 2 sessioni, per bambini da 6 mesi a 19 mesi e da 20 mesi a 3 anni accompagnati da un adulto.

Supervisione di Caroline URBANCIC, insegnante di yoga.

Espanol :

Conciencia corporal y yoga con 2 sesiones, para niños de 6 a 19 meses y de 20 a 3 años acompañados por un adulto.

Supervisado por Caroline URBANCIC, profesora de yoga.

L’événement INSTANTS FAMILLE ÉVEIL CORPOREL Langogne a été mis à jour le 2025-08-12 par 48-OT Langogne