Instants Familles CPB Nord-Ouest Rennes Samedi 31 janvier, 10h00 Ille-et-Vilaine
Venez découvrir les dernières nouveautés de l’espace lecture et de la ludothèque. Plus de 1000 livres à découvrir
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-01-31T10:00:00.000+01:00
Fin : 2026-01-31T12:00:00.000+01:00
noroit@cerclepaulbert.asso.fr
CPB Nord-Ouest 28 rue Charles Géniaux Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine