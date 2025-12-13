INSTANTS FAMILLES CPB Noroît Rennes Samedi 13 décembre, 10h00 Ille-et-Vilaine

Venez passer un bon moment à nos côtés le samedi 13 décembre à partir de 10h. Spectacle gratuit tout public à partir de 11h15

Venez passer un bon moment à nos côtés le samedi 13 décembre à partir de 10h. Spectacle gratuit tout public à partir de 11h15

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-13T10:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-13T12:00:00.000+01:00

1



CPB Noroît 28 Rue Charles Géniaux, Rennes, France Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine