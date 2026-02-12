Instants Familles Le Noroît Rennes
Instants Familles Le Noroît Rennes samedi 14 février 2026.
Instants Familles Le Noroît Rennes Samedi 14 février, 10h00 Ille-et-Vilaine
Ateliers Jeux Parents/Enfants
Ateliers contakids pour les 2-5 ans.
Il reste quelques places pour l’atelier de 9h à 10h.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-02-14T10:00:00.000+01:00
Fin : 2026-02-14T12:00:00.000+01:00
1
noroit@cerclepaulbert.asso.fr
Le Noroît 28 rue Charles géniaux 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine