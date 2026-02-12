Instants Familles Le Noroît Rennes Samedi 14 février, 10h00 Ille-et-Vilaine

Ateliers Jeux Parents/Enfants

Ateliers contakids pour les 2-5 ans.

Il reste quelques places pour l’atelier de 9h à 10h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-14T10:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-14T12:00:00.000+01:00

noroit@cerclepaulbert.asso.fr

Le Noroît 28 rue Charles géniaux 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



