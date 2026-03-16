INSTANTS FAMILLES Le Noroît Rennes
INSTANTS FAMILLES Le Noroît Rennes samedi 21 mars 2026.
INSTANTS FAMILLES Le Noroît Rennes Samedi 21 mars, 10h00 Ille-et-Vilaine
Instants familles sur le thème du printemps. Ateliers familiaux, jeux plein air, sélection de livres et de jeux
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-21T10:00:00.000+01:00
Fin : 2026-03-21T12:00:00.000+01:00
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Le Noroît Le Noroît – 28 rue Charles Géniaux 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine