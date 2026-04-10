Instants Familles Le Noroît Rennes Samedi 11 avril, 10h00 Ille-et-Vilaine

Instants Familles du samedi 11 avril de 10h à 12h

Instants Familles du samedi 11 avril de 10h à 12h

Thème : Pop Culture

Sélection de livres et de jeux rétro – Blind test – Origamis – Création bandeau Naruto – Tutos BD/ Kawaïs – Peinture express « sakura » – Trocs cartes Pokémon, Marvel, Disney, Panini Foot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-11T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-11T12:00:00.000+02:00

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noroit@cerclepaulbert.asso.fr

Le Noroît Le Noroît – 28 rue Charles Géniaux 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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