Instants fragiles Rue des 4 Saisons Le Chambon-sur-Lignon

Rue des 4 Saisons Médiathèque du Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Début : Vendredi 2026-02-04
fin : 2026-03-27
2026-02-04
Photographies de Dominique Berta.
Vernissage le 06 février à 18h.
Rue des 4 Saisons Médiathèque du Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 88 73
English :
Photographs by Dominique Berta.
Opening February 06 at 6pm.
