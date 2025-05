Instants récrés – La Haye-du-Puits La Haye, 22 mai 2025 16:30, La Haye.

Manche

Instants récrés La Haye-du-Puits 5 Rue de la Libération La Haye Manche

Début : 2025-05-22 16:30:00

fin : 2025-05-22 18:30:00

2025-05-22

Accompagné d’un professionnel, venez partager un temps de jeux libre avec votre enfant, rencontrer et échanger avec d’autres familles. Pour les enfants de 0 à 6 ans et leur famille.

La Haye-du-Puits 5 Rue de la Libération

La Haye 50250 Manche Normandie +33 2 33 76 73 38

Accompanied by a professional, come and share a free playtime with your child, meet and exchange with other families. For children aged 0 to 6 and their families.

Kommen Sie in Begleitung einer Fachkraft, um mit Ihrem Kind eine Zeit des freien Spiels zu verbringen, andere Familien zu treffen und sich mit ihnen auszutauschen. Für Kinder von 0 bis 6 Jahren und ihre Familien.

Accompagnati da un professionista, venite a condividere un momento di gioco libero con il vostro bambino e a incontrare e chiacchierare con altre famiglie. Per bambini da 0 a 6 anni e le loro famiglie.

Acompañado por un profesional, venga a compartir un rato de juego libre con su hijo y a conocer y charlar con otras familias. Para niños de 0 a 6 años y sus familias.

