Instants récrés Communauté de Communes Périers

Communauté de Communes 8 place du fairage Périers Manche

Début : 2025-09-18

fin : 2025-09-18

2025-09-18

Accueilli et accompagné par un animateur professionnel, venez partager un moment avec votre enfant autour de jeux libres. L’occasion également d’échanger avec d’autres parents. .

Communauté de Communes 8 place du fairage Périers 50190 Manche Normandie +33 2 33 76 73 38

