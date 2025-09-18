Instants récrés Communauté de Communes Périers
Communauté de Communes 8 place du fairage Périers Manche
Début : 2025-09-18
fin : 2025-09-18
2025-09-18
Accueilli et accompagné par un animateur professionnel, venez partager un moment avec votre enfant autour de jeux libres. L’occasion également d’échanger avec d’autres parents. .
Communauté de Communes 8 place du fairage Périers 50190 Manche Normandie +33 2 33 76 73 38
