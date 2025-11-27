Instants répits Dans les locaux de l’espace Jeunes Soustons

Instants répits

Dans les locaux de l’espace Jeunes Avenue de Labouyrie Soustons Landes

Début : 2025-11-27

fin : 2025-11-27

2025-11-27

Parce que la parentalité, c’est aussi des instants de complicité, des échanges sans pression, et des ressources insoupçonnées à valoriser ensemble.

Au programme des jeux de société pour se détendre, s’amuser et créer du lien.

Que vous soyez stratège, joueur du dimanche ou simplement curieux, il y en aura pour tous les goûts ! .

Dans les locaux de l’espace Jeunes Avenue de Labouyrie Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine parentalite@mairie-soustons.fr

English :

Because parenthood also means moments of complicity, pressure-free exchanges, and unsuspected resources to develop together.

On the program: board games to relax, have fun and bond.

German : Instants répits

Denn Elternschaft bedeutet auch Momente der Komplizenschaft, Austausch ohne Druck und ungeahnte Ressourcen, die es gemeinsam aufzuwerten gilt.

Auf dem Programm stehen Gesellschaftsspiele, um sich zu entspannen, Spaß zu haben und Kontakte zu knüpfen.

Italiano :

Perché la genitorialità è anche momenti di complicità, scambi senza pressioni e risorse insospettate da sviluppare insieme.

In programma: giochi da tavolo per rilassarsi, divertirsi e legare.

Espanol : Instants répits

Porque la paternidad es también momentos de complicidad, intercambios sin presión y recursos insospechados para desarrollarse juntos.

En el programa: juegos de mesa para relajarse, divertirse y estrechar lazos.

