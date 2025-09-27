Instants Ressource(s) à destination des parents Marchésieux
Instants Ressource(s) à destination des parents
Le Presbytère Marchésieux Manche
Début : 2025-09-27 10:00:00
fin : 2025-09-27 12:00:00
2025-09-27
Instants Ressource(s) parents et grands-parents, prenez 2h rien que pour vous !
Échanges bienveillants, exercices de respiration, relaxation et automassages pour recharger vos batteries. Rendez-vous à la Médiathèque de Marchésieux, le matin ou après-midi au choix. .
Le Presbytère Marchésieux 50190 Manche Normandie +33 7 65 74 69 10
English : Instants Ressource(s) à destination des parents
