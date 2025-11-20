Instants santé femmes Montendre
Instants santé femmes Montendre jeudi 20 novembre 2025.
Instants santé femmes
Centre culturel François Mitterand, Rue Jacques Beaumont Montendre Charente-Maritime
Début : 2025-11-20 10:00:00
fin : 2025-11-20 15:00:00
2025-11-20
Venez échanger avec des professionnels et prendre soin de votre santé lors des Instants Santé Femmes
Centre culturel François Mitterand, Rue Jacques Beaumont Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 58 10
English :
Come and talk to professionals and take care of your health at Instants Santé Femmes
German :
Tauschen Sie sich bei den Instants Santé Femmes mit Fachleuten aus und kümmern Sie sich um Ihre Gesundheit
Italiano :
Venite a parlare con i professionisti e a prendervi cura della vostra salute agli Instants Santé Femmes
Espanol :
Ven a hablar con profesionales y cuida tu salud en Instants Santé Femmes
