Instants santé femmes zone de clairvent Montguyon

Instants santé femmes

zone de clairvent Intermarché Montguyon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-02 09:30:00

fin : 2025-12-02 14:30:00

Date(s) :

2025-12-02

Venez échanger avec des professionnels et prendre soin de votre santé lors des Instants Santé Femmes

zone de clairvent Intermarché Montguyon 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 73 62 03

English :

Come and talk to professionals and take care of your health at Instants Santé Femmes

German :

Tauschen Sie sich bei den Instants Santé Femmes mit Fachleuten aus und kümmern Sie sich um Ihre Gesundheit

Italiano :

Venite a parlare con i professionisti e a prendervi cura della vostra salute agli Instants Santé Femmes

Espanol :

Ven a hablar con profesionales y cuida tu salud en Instants Santé Femmes

L’événement Instants santé femmes Montguyon a été mis à jour le 2025-11-07 par Offices de Tourisme de Jonzac