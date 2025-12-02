Instants santé femmes zone de clairvent Montguyon
Instants santé femmes zone de clairvent Montguyon mardi 2 décembre 2025.
Instants santé femmes
zone de clairvent Intermarché Montguyon Charente-Maritime
Début : 2025-12-02 09:30:00
fin : 2025-12-02 14:30:00
2025-12-02
Venez échanger avec des professionnels et prendre soin de votre santé lors des Instants Santé Femmes
.
zone de clairvent Intermarché Montguyon 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 73 62 03
English :
Come and talk to professionals and take care of your health at Instants Santé Femmes
German :
Tauschen Sie sich bei den Instants Santé Femmes mit Fachleuten aus und kümmern Sie sich um Ihre Gesundheit
Italiano :
Venite a parlare con i professionisti e a prendervi cura della vostra salute agli Instants Santé Femmes
Espanol :
Ven a hablar con profesionales y cuida tu salud en Instants Santé Femmes
L’événement Instants santé femmes Montguyon a été mis à jour le 2025-11-07 par Offices de Tourisme de Jonzac