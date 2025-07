Instants sports Initiation biathlon à la carabine laser Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville

Instants sports Initiation biathlon à la carabine laser Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville lundi 21 juillet 2025.

Instants sports Initiation biathlon à la carabine laser

Hauteville-Lompnes Col de la Rochette Plateau d’Hauteville Ain

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-07-21 14:00:00

fin : 2025-07-21 16:00:00

Date(s) :

2025-07-21 2025-07-28 2025-08-04 2025-08-11 2025-08-18

L’École de ski du Bugey vous propose des initiations au tir à la carabine laser sur le site nordique de la Praille. Petits et grands sont les bienvenus et s’affronteront lors d’un tournoi amical.

.

Hauteville-Lompnes Col de la Rochette Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 12 11 57 info@hautbugey-tourisme.com

English :

The Bugey Ski School offers laser rifle shooting initiations on the La Praille Nordic site. Young and old are welcome to take part in a friendly tournament.

German :

Die Skischule Bugey bietet Ihnen Einführungen in das Schießen mit dem Lasergewehr auf dem nordischen Gelände von La Praille. Groß und Klein sind herzlich willkommen und treten in einem freundschaftlichen Turnier gegeneinander an.

Italiano :

La scuola di sci Bugey offre sessioni introduttive di tiro con fucile laser presso il centro nordico di La Praille. Giovani e meno giovani sono invitati a partecipare a un torneo amichevole.

Espanol :

La Escuela de Esquí de Bugey ofrece sesiones de iniciación al tiro con rifle láser en el centro nórdico de La Praille. Jóvenes y mayores están invitados a participar en un torneo amistoso.

L’événement Instants sports Initiation biathlon à la carabine laser Plateau d’Hauteville a été mis à jour le 2025-07-10 par Office de Tourisme du Haut-Bugey