« INSTANTS TISSÉ » : Écouter le monde Jeudi 23 avril, 16h30 Fonds Documentaire Tissé Métisse Loire-Atlantique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T16:30:00+02:00 – 2026-04-23T17:30:00+02:00

Fin : 2026-04-23T16:30:00+02:00 – 2026-04-23T17:30:00+02:00

En partenariat avec Nantes les bibliothèques et l’association Singa Nantes.

Avec le soutien de Noma et de l’association Berekty.

Tissé Métisse et la Bibliothèque municipale de Nantes s’associent pour vous proposer un après-midi sous le signe de la découverte des richesses culturelles. .

15h : Animation jeux traditionnels du monde à la médiathèque Jacques Demy

16h30 : Temps convivial et goûter au fonds documentaire Tissé Métisse, suivis à 17h de lectures d’albums en toutes langues. Parce que chaque langue raconte le monde à sa façon, les enfants sont invités à venir écouter et découvrir des histoires multilingues.

Ouverts aux familles, lectures pour les enfants à partir de 6 ans.

Fonds Documentaire Tissé Métisse 2Bis Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 74 15 13 »}]

Animations dans le cadre de « Il était une fois… le monde » multilingues lectures