Instants Volés#2 Conservatoire Municipal Claude Debussy PARIS
Instants Volés#2 Conservatoire Municipal Claude Debussy PARIS samedi 11 avril 2026.
Départ du voyage, le samedi 11 avril à 15h
Guidés par la Compagnie TATOO, pionnière de la danse inclusive, laissez vous emporter dans une déambulation artistique unique. Les élèves de danse contemporaine dialoguent avec des artistes extérieurs, donnant naissance à des formes chorégraphiques sensibles.
Le samedi 11 avril 2026
de 15h00 à 16h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-11T18:00:00+02:00
fin : 2026-04-11T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-11T15:00:00+02:00_2026-04-11T16:00:00+02:00
Conservatoire Municipal Claude Debussy 222 rue de Courcelles 75017 PARIS
Afficher la carte du lieu Conservatoire Municipal Claude Debussy et trouvez le meilleur itinéraire