Instants Volés#2 Conservatoire Municipal Claude Debussy PARIS

Départ du voyage, le samedi 11 avril à 15h

Guidés par la Compagnie TATOO, pionnière de la danse inclusive, laissez vous emporter dans une déambulation artistique unique. Les élèves de danse contemporaine dialoguent avec des artistes extérieurs, donnant naissance à des formes chorégraphiques sensibles.

Le samedi 11 avril 2026

de 15h00 à 16h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-11T18:00:00+02:00

fin : 2026-04-11T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-11T15:00:00+02:00_2026-04-11T16:00:00+02:00

Conservatoire Municipal Claude Debussy 222 rue de Courcelles 75017 PARIS



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