Inst’appli Jeux de Tablettes Médiathèque de Fontbouillant Montluçon

Inst’appli Jeux de Tablettes

Médiathèque de Fontbouillant 4 rue du Général Emile Mairal Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 15:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Inst’appli Jeux de tablettes

Dès 8 ans, réservation conseillée.

.

Médiathèque de Fontbouillant 4 rue du Général Emile Mairal Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 29 42 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Inst’appli: Tablet games

Ages 8 and up, booking recommended.

L’événement Inst’appli Jeux de Tablettes Montluçon a été mis à jour le 2026-03-09 par Montluçon Tourisme