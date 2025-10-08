Inst’appli Médiathèque de Fontbouillant Montluçon
Inst’appli Médiathèque de Fontbouillant Montluçon mercredi 12 novembre 2025.
Inst’appli
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-12 15:00:00
fin : 2025-11-12
Date(s) :
2025-11-12
Cette animation est dédiée pour tous les profils dès 8 ans.
Médiathèque de Fontbouillant 4 rue du général Emile Mairal Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 29 42 32
English :
This animation is dedicated to all profiles from 8 years old.
German :
Diese Animation ist allen Profilen ab 8 Jahren gewidmet.
Italiano :
Questa animazione è dedicata a tutti i profili a partire dagli 8 anni.
Espanol :
Esta animación está dedicada a todos los perfiles a partir de 8 años.
