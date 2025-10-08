Inst’appli Médiathèque de Fontbouillant Montluçon

Inst’appli

Médiathèque de Fontbouillant 4 rue du général Emile Mairal Montluçon Allier

Début : 2025-11-12 15:00:00

Cette animation est dédiée pour tous les profils dès 8 ans.

Médiathèque de Fontbouillant 4 rue du général Emile Mairal Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 29 42 32

English :

This animation is dedicated to all profiles from 8 years old.

German :

Diese Animation ist allen Profilen ab 8 Jahren gewidmet.

Italiano :

Questa animazione è dedicata a tutti i profili a partire dagli 8 anni.

Espanol :

Esta animación está dedicada a todos los perfiles a partir de 8 años.

