Inst’appli Médiathèque Boris-Vian Montluçon
Inst’appli Médiathèque Boris-Vian Montluçon samedi 15 novembre 2025.
Inst’appli
Médiathèque Boris-Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 15:00:00
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
Cette animation est dédiée pour tous les profils dès 8 ans.
.
Médiathèque Boris-Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45
English :
This animation is dedicated to all profiles from 8 years old.
German :
Diese Animation ist allen Profilen ab 8 Jahren gewidmet.
Italiano :
Questa animazione è dedicata a tutti i profili a partire dagli 8 anni.
Espanol :
Esta animación está dedicada a todos los perfiles a partir de 8 años.
L’événement Inst’appli Montluçon a été mis à jour le 2025-09-18 par Montluçon Tourisme