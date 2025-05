ROCIO BERENGUER, SOLIMAN LOPEZ et MISS BEIGE – Institut Cervantes Paris, 7 juin 2025, Paris.

Performance

Rocío Berenguer et Solimán López, Intelligence et imagination artificielle à travers la figure de Don Quijote, conférence-performance de 19h à 20h

Les artistes Rocío Berenguer et Solimán López nous invitent à une conférence-performance pour réfléchir à l’impact de l’IA sur l’art contemporain et aux nouvelles formes de création qui découlent de cette relation. Au cours de la conférence, les artistes partageront leur vision du dialogue entre la technologie et la créativité humaine. Pour chaque nouvelle œuvre, Rocío Berenguer (metteuse en scène et directrice artistique) mène des recherches avec des scientifiques, générant un texte qu’elle combine ensuite avec d’autres matériaux tels que le théâtre, la danse, la vidéo et l’art numérique. Solimán López est un artiste conceptuel et chercheur en nouveaux médias, spécialisé dans la science, la biotechnologie, le web 3.0, les interactifs et l’art numérique.

En partenariat avec l’Ambassade d’Espagne en France.

Miss Beige, ESPACES OCCUPÉS : SECRETS DE CHAMBRE, performance de 20h à 21h

Ana Esmith (Madrid, 1976) est diplômée en journalisme de l’UCM et en art dramatique de l’International Drama School Philippe Gaulier à Londres. Ses formations journalistique et artistique se rejoignent dans le domaine de la performance avec Miss Beige, sa première exploration dans un travail non verbal. Miss Beige est un projet multiforme qui naît en réponse à l’absence d’héroïnes féminines non sexualisées ni objectivées dans l’imaginaire collectif. Dans SECRETS DE CHAMBRE, le spectateur sera invité à rencontrer Miss Beige et à s’allonger avec elle, nous éloignant de l’image de la femme en tant que simple objet sexuel. La vulnérabilité de l’artiste face à la vulnérabilité du spectateur. Mais, qui regarde qui ? Cela dépendra du spectateur, jusqu’où souhaite-t-il aller lorsqu’il se sent provoqué ?

Transports

Bus :

– Pierre Charron – François 1er : ligne 32

– Bassano : ligne 92

– George V : ligne 73, ligne N11, ligne N24

Métro :

– George V : ligne 1

Vélib’ :

– Marceau – Chaillot

Le samedi 07 juin 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-07T22:00:00+02:00

2025-06-07T20:00:00+02:00_2025-06-07T22:00:00+02:00

fin : 2025-06-08T00:00:00+02:00

Institut Cervantes 7 rue Quentin Bauchart 75008 Paris

https://paris.cervantes.es/fr/default.shtm

Exploration des imaginaires contemporains.