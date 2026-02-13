Institut de Formation Aide-soignant AFPS, Institut de Formation AFPS, Villeneuve-la-Garenne

Institut de Formation Aide-soignant AFPS 19 février – 15 avril Institut de Formation AFPS Hauts-de-Seine

Début : 2026-02-19T09:30:00+01:00 – 2026-02-19T12:00:00+01:00

Fin : 2026-04-15T14:00:00+02:00 – 2026-04-15T16:30:00+02:00

Nous vous invitons à nous rejoindre pour des moments d’echange sur des demi-journées d’informations et d’inscription pour une formation Aide-soignant. Présentation de l’ecole, de la selection , de la formation et du groupe emeis.

Institut de Formation AFPS 100 avenue de Verdun 92390 Villeneuve la Garenne Villeneuve-la-Garenne 92390 Hauts-de-Seine Île-de-France

Devenez aide-soignant par l’alternance ou la formation continue