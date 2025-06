Fête de la musique Institut de France Paris 21 juin 2025

À l’occasion de la fête de la musique 2025, l’Institut de France et l’Académie des beaux-arts s’associent une nouvelle fois pour proposer au grand public une soirée exceptionnelle placée sous le signe de la danse. Le samedi 21 juin, la compagnie de Blanca Li investira le Palais de l’Institut de France pour y interpréter une relecture inédite du Sacre du Printemps d’Igor Stravinski.

Cette œuvre magistrale, créée en 1913, demeure l’un des piliers du répertoire moderne et continue d’inspirer les plus grands chorégraphes. Dans cette version revisitée, Blanca Li, membre de l’Académie des beaux-arts, propose une vision résolument contemporaine et universelle, fidèle à son style audacieux et éclectique.

Dans le cadre spectaculaire du Palais du quai de Conti, la magie de la danse opérera de 20 heures à minuit et sera rythmée par des intermèdes musicaux de jazz et de création contemporaine.

Le samedi 21 juin 2025

de 20h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Institut de France 23, quai de Conti 75006 Paris

https://www.institutdefrance.fr/actualites/nuit-blanche-le-sacre-du-printemps-de-blanca-li/ communication@institutdefrance.fr

