TaxiTram – Balade en autocar du réseau TRAM Institut des Cultures d’Islam – Espace Léon Paris samedi 27 septembre 2025.

Au programme du samedi 27 septembre 2025 :

Fanny Souade Sow, Sortir de la cave

La Graineterie, Centre d’art de la Ville de Houilles (78)

Visite guidée de l’exposition

L’exposition “Sortir de la cave” interroge la frénésie contemporaine de l’archive, où tout est saisi, possédé, indexé. Pour Fanny Souade Sow, œuvrer n’est pas seulement montrer : c’est plier, secouer, déplacer, abriter. C’est refuser l’abattement et le cynisme, révéler ce qui résiste malgré tout — ces présences furtives et indociles qui troublent la continuité rassurante de l’Histoire. (Lire la suite)

Art Émergence

Frac Île-de-France, les Réserves (Romainville, 93) avec Artagon Pantin

Découverte de la nouvelle manifestation dédiée à la création contemporaine

Une exposition présentée aux Réserves du Frac et à la Chaufferie de la Fondation Fiminco, coordonnée par Artagon et rassemblant des projets de fin d’études de

42 artistes diplômés en 2024 de l’ensemble des écoles d’art et de

design publiques françaises. (Lire la suite)

Sara Ouhaddou, Cosmogrammes

Institut des Cultures d’Islam (Paris, 18e)

Visite guidée de l’exposition

Du 20 septembre 2025 au 15 février 2026, l’ICI — Institut des Cultures d’Islam vous invite à découvrir « Cosmogrammes », une exposition de l’artiste Sara Ouhaddou.

Informations pratiques Rendez-vous à 10h30 à la Porte Maillot.

Adresse : 15 boulevard Pershing, 75017 Paris

Accès : M1 ; RER C et E ; Tram 3b (Porte Maillot)



À votre arrivée, sur place, merci de venir rencontrer l’équipe de TRAM afin qu’elle note votre présence. Une question, une information supplémentaire ?

Contactez l’équipe : taxitram@tram-idf.fr / 01 53 19 73 50

TaxiTram, un voyage en autocar vers une sélection de plusieurs lieux du réseau pour partir à la découverte de la création contemporaine en Île-de-France, et vivre des moments uniques, en compagnie des artistes, commissaires d’expositions ou des équipes.

Le samedi 27 septembre 2025

de 10h30 à 19h00

payant

De 6 à 10 euros.

Public enfants, jeunes et adultes.

Institut des Cultures d’Islam – Espace Léon 19, rue Léon 75018 Paris

