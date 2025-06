Visite guidée de l’exposition en présence de la commissaire, Inès Geoffroy Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris 5 juillet 2025

Un moment privilégié en compagnie d’Inès Geoffroy, commissaire de l’exposition La rhétorique du rideau, afin d’explorer plus en détails l’univers de chacun des artistes.

À propos de la commissaire d’exposition

Après avoir travaillé à l’Institut du Monde Arabe et à la Philharmonie de Paris, Inès Geoffroy est aujourd’hui responsable des expositions à La Villette. Elle assure notamment la direction artistique de l’événement annuel 100% L’EXPO, dédié à la jeune création. Cet événement est devenu une vitrine incontournable de la scène émergente française et un tremplin majeur pour les artistes en début de carrière.

Parallèlement, Inès Geoffroy développe une activité de curatrice indépendante. Son activité d’écriture et de recherche se focalise sur les représentations des personnes de culture musulmanes dans l’art contemporain et plus spécifiquement des personnes queer et sexisées. Sa dernière publication dans Gaze Magazine (n°4 juin 2023), explore la thématique de la bisexualité des femmes musulmanesvia la figure de l’Odalisque.

Le samedi 05 juillet 2025

de 16h00 à 17h00

gratuit

Tout public.

Institut des Cultures d’Islam (ICI) 56 rue Stephenson 75018 Paris

