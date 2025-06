Open Studio Sabreen Haj Ahmad Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris 3 juillet 2025

A propos de l’artiste

Originaire de Jenine, Sabreen Haj Ahmad explore à travers sa pratique les liens entre les êtres vivants et la nature en Palestine. Ses peintures font écho à l’interdépendance des bouleversements écologiques et politiques de son pays. Ici un oiseau, là une orchidée, se mêlent aux récits des femmes et de l’artiste dans un écosystème en péril.

Le jeudi 03 juillet 2025

de 15h00 à 20h00

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-07-03T18:00:00+02:00

2025-07-03T16:00:00+02:00_2025-07-03T21:00:00+02:00

fin : 2025-07-03T23:00:00+02:00

Institut des Cultures d’Islam (ICI) 56 rue Stephenson 75018 Paris

À l’occasion de sa résidence, organisée dans le cadre du programme SAWA SAWA porté par l’Institut Français de Jérusalem, Sabreen Haj Ahmad ouvre les portes de son atelier de travail installé dans le hammam dormant de l’ICI.