Au fil des étoiles Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris 29 juin 2025

À travers une initiation à la broderie et la technique du punch needle, passants, habitants et curieux sont invités à participer à la création de nouvelles constellations, sur une tenture commune, accompagnés par l’artiste. Juste cinq minutes, le temps de faire une étoile peinte, ou trois heures pour imaginer toute une galaxie brodée, venez vous assoir et créer avec nous.

À propos de l’artiste

Artiste visuel, Amine Habki interroge des corps qu’il décrit manqués/manquants; en quête de complémentarité dans des oeuvres textiles. Il produit des pièces qui dépeignent un univers aux couleurs vives et bruyantes en opposition avec la nature introspective et silencieuse des scènes qu’il dépeint.

Au croisement entre des empreintes intimes de motifs orientaux, des intérieurs familiaux, des iconographies du primitivisme et du romantisme italien ou encore des ornementations persanes, son langage esthétique est à le fruit d’un héritage méditerranéen commun et pourtant fragmenté en une pluralité de signes, symboles, métaphores et mythologies.

Le samedi 26 juillet 2025

de 15h00 à 18h00

Le jeudi 24 juillet 2025

de 17h00 à 20h00

Le mercredi 23 juillet 2025

de 15h30 à 18h30

Le samedi 19 juillet 2025

de 15h00 à 18h00

Le jeudi 17 juillet 2025

de 17h00 à 20h00

Le samedi 12 juillet 2025

de 15h00 à 18h00

Le jeudi 10 juillet 2025

de 16h00 à 19h00

Le samedi 05 juillet 2025

de 15h00 à 18h00

Le jeudi 03 juillet 2025

de 17h00 à 20h00

Le dimanche 29 juin 2025

de 15h00 à 19h00

gratuit

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Tout public.

début : 2025-06-29T18:00:00+02:00

fin : 2025-07-26T21:00:00+02:00

Institut des Cultures d’Islam (ICI) 56 rue Stephenson 75018 Paris

L’équipe de l’ICI et l’artiste Amine Habki vous proposent d’inventer une cartographie collective et imaginaire.