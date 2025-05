COLLECTIF NÂÂR / Leil NÂÂR – Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris, 7 juin 2025, Paris.

Musique, Performance.

Pour cette nuit spéciale à l’ICI, le collectif NÂÂR imagine une soirée exubérante et débordante de musique acoustique méditerranéenne, de performances de danse et de drag en écho à l’exposition La rhétorique du rideau. La fête sera animée par les NÂÂR queens Lala Leli, La Lucce et Doctora Latifah. Le temps d’une nuit

(leil

en arabe), dans le patio de l’ICI, corps, voix et instruments vibreront de concert dans une communauté festive, militante et spectaculaire.

Tout au long de la soirée, l’exposition reste ouverte en visite libre. Le projet La rhétorique du rideau, imaginé par la commissaire Inès Geoffroy, explore avec six artistes l’intimité des récits autour des identités plurielles : comment dire sa singularité sans s’exhiber ni s’effacer, quand on évolue entre les cultures d’Islam et une intimité en marge des normes sociales ?

NÂÂR est un collectif queer, organisateur des soirées sur la péniche Anako (Paris 19ème), mêlant musique, live et performances. La scène de NÂÂR accueille des artistes qui transfigurent leurs héritages méditerranéens, qu’ils soient tunisien, grec, turc, égyptien, libanais ou encore marocain.

Une soirée proposée par le collectif NÂÂR, sur l’invitation de l’ICI – Institut des cultures d’Islam.

Le samedi 07 juin 2025

de 20h30 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-07T23:30:00+02:00

2025-06-07T21:30:00+02:00_2025-06-08T00:00:00+02:00

fin : 2025-06-08T02:00:00+02:00

Institut des Cultures d’Islam (ICI) 56 rue Stephenson 75018 Paris

Une soirée exubérante et débordante de musique méditerranéenne, danse et drag.