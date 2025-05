Veillée de l’ICI avec le média sonore Klaam – Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris, 5 juin 2025, Paris.

Cette saison, l’ICI a imaginé avec des artistes, auteurs, autrices, libraires et journalistes des soirées intimistes et chaleureuses qui invitent les participants à explorer une pratique artistique ou une thématique en écho aux oeuvres de l’exposition La rhétorique du rideau. La Veillée se prolonge jusqu’à 22h pour permettre de (re)découvir l’exposition de nuit.

À propos du podcast

Comment on s’aime ? est une série documentaire sonore sur l’amour chez les personnes originaires du Maghreb, réalisée par les journalistes Yasmine Sellami et Yoram Melloul, et produite par Klaam. Dans un récit à la première personne, les premiers concernés racontent leurs histoires d’amour au sens large. Allant de la sphère conjugale à la sphère familiale. Et souvent les deux à la fois.

L’ICI invite le média Klaam à investir le site rue Léon à l’occasion d’une séance d’écoute collective du podcast, suivie d’une discussion.

Klaam est un média sonore indépendant, qui traite de sujets sociétaux. Les journalistes Yasmine Sellami et Yoram Melloul multiplient les canaux de diffusion en allant à la rencontre directe du public via des séances d’écoutes collectives.

En partenariat avec le média sonore Klaam.

Avec la participation de Yasmine Sellami et Yoram Melloul.

Le jeudi 05 juin 2025

de 20h00 à 23h00

gratuit

Sur réservation

Tout public.

Institut des Cultures d’Islam (ICI) 56 rue Stephenson 75018 Paris

L’ICI vous convie à ses Veillées, rendez-vous nocturne au coeur des espaces d’exposition où les arts visuels dialoguent avec d’autres disciplines.