Le cosmopolitisme des Lumières peut-il refonder un nouvel ordre mondial ? – Institut d’études avancées de Paris Paris, 19 mai 2025, Paris.

A propos du cycle

Notre époque, hantée par une nostalgie des Lumières, cherche à

renouer avec les idéaux fondateurs de nos valeurs républicaines et de

l’universalisme européen. Mais face aux crises, le défi de réinventer

les Lumières semble plus que jamais d’actualité. Ce cycle de rencontres invite historiens, philosophes et sociologues à interroger l’héritage des Lumières et à envisager comment leurs principes peuvent répondre aux enjeux du XXIe siècle.

Présentation de la séance

Cette séance interrogera la notion de cosmopolitisme, déclinée au cours de l’histoire par celle d’universalisme. Ces

valeurs, couronnées deux siècles après celui des Lumières par la Charte

des Nations Unies, sont-elles ou non en train de disparaître ? De nouvelles organisations du monde sont-elles en train d’émerger ?

Dans les notes préparatoires de son ouvrage Vers la paix perpétuelle

(1795), Emmanuel Kant définit le droit cosmopolitique comme celui où «

des hommes et des Etats entretenant des rapports extérieurs d’influence

réciproque peuvent être considérés comme les citoyens d’un Etat humain

universel ». Certes, le cosmopolitisme est une doctrine déjà présente

dans l’Antiquité, mais le cosmopolitisme des Lumières repose, comme chez

Kant, sur une union d’Etats régie par une règle de droit qui vaudrait

pour le monde entier.

La Charte des Nations Unies est marquée par cette influence. Mais,

aujourd’hui, les difficultés du multilatéralisme, le retour des

impérialismes, la pensée pluriverselle et la multiplication des guerres

et des conflits vont-ils annuler cet héritage dixhuitièmiste ?

Au contraire, la notion de cosmopolitisme, étendue à l’ensemble des

êtres vivants, peut-elle se réincarner dans une nouvelle modernité ?

Intervenants

Jean-Vincent Holeindre,

professeur agrégé de science politique à l’Université

Paris-Panthéon-Assas et directeur du Centre Thucydide de recherche en

relations internationales. Il a entre autres coécrit l’ouvrage Nations désunies ? La crise du multilatéralisme dans les relations internationales avec Julian Fernandez (CNRS Editions, 2022).

Alain Policar, spécialiste de la théorie politique et de la

philosophie politique, également chercheur associé au Centre de

recherches politiques de Sciences Po (CEVIPOF). Il est notamment

l’auteur de Comment peut-on être cosmopolite ? (Le Bord de l’eau, 2018) et de Cosmopolitisme ou barbarie (Editions Rue d’Ulm, 2020).

Bettina Laville, présidente de l’IEA, conseillère d’État honoraire, fondatrice et présidente d’honneur du Comité 21.

Le lundi 19 mai 2025

de 18h00 à 19h30

gratuit Public adultes.

Institut d’études avancées de Paris 17 quai d’Anjou 75004 Paris

