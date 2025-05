La bioéthique aujourd’hui : Inventer des normes à l’intersection de la médecine, des sciences et de la société – Institut d’études avancées Paris, 22 mai 2025, Paris.

Au confluent de nouvelles

techniques scientifiques et médicales et de normes sociales en

évolution, les actrices et acteurs de la bioéthique s’attachent à

développer des cadres pour des pratiques et entités inédites. Ce

faisant, elles et ils élaborent de la normativité. Quelles en sont les

sources ? Quels processus adopter pour développer ces cadres normatifs ?

Prenant comme cas d’étude le domaine de la reproduction, cette

conférence examinera la manière dont diverses formes de savoirs et

d’expertise entrent en jeu dans la formulation de normes éthiques

appliquées à la biomédecine. Les techniques d’assistance médicale à la

procréation (AMP ou PMA) transforment la procréation humaine,

fournissant de nouvelles possibilités concrètes et symboliques pour les

liens familiaux. Parallèlement, sur le plan scientifique, ces techniques

ont donné lieu au développement d’un champ de recherche autour de

l’embryon humain. Face à la multiplicité d’acteurs et à la multiplicité

d’enjeux, on s’interrogera sur les manières d’intégrer des voix et

perspectives diverses à la bioéthique, dans leurs ancrages culturels

particuliers, en s’appuyant notamment sur les études qualitatives en

sciences sociales.

Intervenantes

Conférence de Noémie Merleau-Ponty, anthropologue, chargée de recherche au CNRS.

Avec :

– Anne Le Goff, philosophe, enseignante-chercheuse en études des sciences et

des technologies et en bioéthique à l’Institut Sup’Biotech de Paris, chercheuse-résidente 2024-2025 de l’IEA de Paris.

– Séverine Mathieu, directrice d’études en sociologie des religions et de l’éthique à l’Ecole pratique des hautes études (EPHE-PSL).

Le jeudi 22 mai 2025

de 17h30 à 19h30

gratuit Public adultes.

Institut d’études avancées 17 quai d’Anjou 75004 Paris

information@paris-iea.fr https://www.facebook.com/IEAdeParis https://www.facebook.com/IEAdeParis

Conférence-débat avec la participation de Noémie Merleau-Ponty (CNRS), organisée par Anne Le Goff (Institut Sup’Biotech, IEA de Paris) et Séverine Mathieu (EPHE-PSL).