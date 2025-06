Fête de la musique 2025 | Le karaoké de la liberté Institut du Monde Arabe Paris 21 juin 2025

De Céline Dion à Warda el Djazaïria, en passant par Dalida, David Bowie ou Khaled, vous pourrez pousser la chansonnette sur scène ou dans la foule grâce à notre écran géant ! Une soirée animée par la savante ambianceuse Naïma Yahi, spécialiste des cultures de l’exil et la diva raï and rock Samira Brahmia pour une soirée dont vous êtes la star !

Placée également sous le signe de la Palestine, Abo Gabi et ses musiciens (Mido Salim (claviers), Moslem Rahal (flute nây), Mohannad Nasser (oud), Samir Homsi (derbouka)) présentera des chansons palestiniennes traditionnelles et contemporaines. Ils accompagneronten live les quatre dabbiké (danseur et danseuse de dabké).

Danse de groupe proche- et moyen-orientale les danseurs et les danseuses se placent en rang en se tenant par la main et tapant fortement le sol du pied. Toutes les occasions sont bonnes pour s’y adonner : mariages, banquets, fêtes… Incarné par Souraya Baghdadi, Tania Salibi, Imène Ghomari et Mohammed Alaloul, le groupe performera en trois temps et initiera le public aux principaux pas de la dabké libanaise et palestinienne.

DJ Bab apportera ensuite toute son énergie pour enflammer le dancefloor. Membre du collectif Musiques de fëte, Bab s’inspire des sonorités mélodiques de l’Algérie, qui, associées aux synthétiseurs et aux boîtes à rythmes, offrent une vision contemporaine de cet héritage. Il est également membre du duo Tales & Ahlam.

Le programme de la soirée

19h00 à 19h30 warm-up par DJ Bab

19h30 à 20h15 karaoké avec Naïma et Samira (part 1)

20h15 à 20h30 dabké – set 1

20h30 à 21h15 karaoké avec Naïma et Samira (part 2)

21h15 à 21h30 dabké – set 2 (son enregistré)

21h30 à 21h45 Abo Gabi live (part 1)

21h45 à 22h00 dabké – set 3 (son live par Abo Gabi)

22h00 à 22h30 Abo Gabi live (part 2)

22h30 à minuit DJ Bab

Le samedi 21 juin 2025

de 19h00 à 00h00

gratuit

Accès libre dans la limite des places disponibles.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-21T22:00:00+02:00

2025-06-21T20:00:00+02:00_2025-06-21T01:00:00+02:00

fin : 2025-06-21T03:00:00+02:00

Institut du Monde Arabe 1, rue des Fossés Saint-Bernard 75005 Parvis de l’IMAParis

Après avoir enflammé Paris, Marseille, Lille et Toulouse, le karaoké de la liberté revient à l’Institut du monde arabe pour la soirée de l’année ! Venez nombreux danser et chanter sur les standards de la chanson en arabe, en français ou en anglais !