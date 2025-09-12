Institut Grand Festif Lille
Depuis plus de dix ans, le Ministère de la Fête et de l’Accès au Divertissement de la Briche Foraine a lancé un ambitieux programme de recherches fondamentales dans le domaine de la fête, en fondant l’Institut Grand Festif (IGF). Composé d’une cinquantaine d’artistes, artisans et constructeurs, cet institut réunit des chercheurs et chercheuses passionnés qui consacrent toute leur énergie à l’élaboration de nouveaux protocoles susceptibles de susciter chez les individus une véritable appétence pour la fête et de contribuer à une société plus joyeuse et pacifique.
English :
Over ten years ago, the Briche Foraine?s Ministère de la Fête et de l?Accès au Divertissement launched an ambitious program of fundamental research into the world of festivities, founding the Institut Grand Festif (IGF). Comprising some fifty artists, craftsmen and builders, this institute brings together passionate researchers who devote all their energy to developing new protocols likely to arouse in individuals a genuine appetite for festivity and contribute to a more joyful and peaceful society.
German :
Vor mehr als zehn Jahren hat das Ministerium für das Fest und den Zugang zur Unterhaltung der « Briche Foraine » ein ehrgeiziges Programm zur Grundlagenforschung im Bereich des Festes ins Leben gerufen und das Institut Grand Festif (IGF) gegründet. Das Institut besteht aus etwa 50 Künstlern, Handwerkern und Baumeistern und vereint leidenschaftliche Forscher und Forscherinnen, die ihre ganze Energie der Entwicklung neuer Protokolle widmen, die bei den Menschen einen echten Appetit auf das Fest wecken und zu einer fröhlicheren und friedlicheren Gesellschaft beitragen können.
Italiano :
Oltre dieci anni fa, il Ministero dei Festival e dell’Accesso allo Spettacolo della Briche Foraine ha lanciato un ambizioso programma di ricerca fondamentale nel campo dei festival, fondando l’Institut Grand Festif (IGF). Composto da una cinquantina di artisti, artigiani e costruttori, l’istituto riunisce ricercatori appassionati che dedicano tutte le loro energie allo sviluppo di nuovi protocolli che possano aiutare a instillare un autentico amore per la festa nelle persone e contribuire a una società più gioiosa e pacifica.
Espanol :
Hace más de diez años, el Ministerio de Festivales y Acceso al Espectáculo de la Briche Foraine puso en marcha un ambicioso programa de investigación fundamental en el ámbito de los festivales, fundando el Institut Grand Festif (IGF). Compuesto por una cincuentena de artistas, artesanos y constructores, el instituto reúne a investigadores apasionados que dedican toda su energía a desarrollar nuevos protocolos que puedan ayudar a inculcar a la gente un auténtico amor por la fiesta y contribuir a una sociedad más alegre y pacífica.
