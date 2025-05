WERONIKA PELCZYNSKA et MAGDA FEJDASZ / The Sculptresses. Corps. Sculpture. Mouvement. – Institut polonais de Paris Paris, 7 juin 2025, Paris.

Performance.

« The Sculptresses » est une archive performative des liens féminins et de leur individualité. Les auteurs, Weronika Pelczyńska et Magda Fejdasz, se basent sur le dialogue et le rythme, tout en essayant de formuler le statut social de la relation féminine. Créée en direct, la chorégraphie devient une statue corporelle, réunissant l’esprit de puissance et de l'(in)dépendance, de gymnastique et d’érotisme.

La performance a été réalisée à l’initiative du Musée national de Varsovie dans le cadre de l’exposition « Sans corset. Camille Claudel et les sculptrices polonaises du XIXe siècle » (commissariat : Ewa Ziembińska). L’exposition a été préparée dans le cadre du projet de recherche sur les sculptrices polonaises des XIXe et XXe siècles, mené en collaboration avec le musée Rodin à Paris, le musée Camille Claudel à Nogent-sur-Seine et le musée Bourdelle à Paris.

En partenariat avec : Musée national de Varsovie (Muzeum Narodowe w Warszawie ), Musée de la sculpture Xawery Dunikowski, palais Królikarnia, département du Musée national de Varsovie (Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni).

Avec le soutien de Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Le samedi 07 juin 2025

de 20h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Institut polonais de Paris 86, rue de la Faisanderie 75016 Bus : Longchamp : ligne PC Avenue Henri Martin : ligne 63 RER : Avenue Henri Martin : ligne C Vélib’ : Benjamin Godard – Victor HugoParis

