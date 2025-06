Concert : Ensemble intercontemporain Institut suédois Paris 10 juillet 2025

Cette expérience musicale atypique, en dialogue avec l’exposition et le jardin, convoque plus d’une dizaine de figures représentatives des circulations artistiques entre l’Europe et les États-Unis, telles que le compositeur américain Alvin Lucier, le Suédois Kent Oloffson et la compositrice Francoise Choveaux, formée entre Paris et New York.

L’Ensemble intercontemporain se consacre à la musique du 20e siècle à aujourd’hui. Les 31 musicien⸱nes solistes qui le composent sont placé⸱es sous la direction du chef d’orchestre Pierre Bleuse. Uni⸱es par une même passion pour la création, ils⸱elles participent à l’exploration de nouveaux territoires musicaux aux côtés des compositeur⸱rices, à qui des commandes de nouvelles œuvres sont passées chaque année.

Ce cheminement créatif se nourrit d’inventions et de rencontres avec d’autres formes d’expression artistique : danse, théâtre, vidéo, arts plastiques, etc.

Les activités de formation des jeunes interprètes et compositeur⸱rices, les concerts éducatifs ainsi que les nombreuses actions culturelles à destination du public traduisent un engagement toujours renouvelé en matière de transmission.

En résidence à la Cité de la musique – Philharmonie de Paris, l’Ensemble intercontemporain se produit en France et à l’étranger où il est régulièrement invité par de grandes salles et festivals internationaux. En 2022, il est lauréat du prestigieux Polar Music Prize.

Le concert à l’Institut suédois est mené par Martin Adamek, à la clarinette, Marceau Lefèvre, au basson et Lucas Ounissi, au trombone.

Informations pratiques

Le concert a lieu dans le jardin mais l’entrée s’effectue côté cour, au 11 rue Payenne.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Le café FIKA est ouvert côté cour.

Le jeudi 10 juillet 2025

de 19h00 à 20h30

gratuit Tout public.

Institut suédois 11 rue Payenne 75003 Paris

L’exposition dédiée à Barbro Östlihn est à la fois le point de départ et la caisse de résonance de cette déambulation musicale conçue et interprétée par l’Ensemble intercontemporain. Au programme : des œuvres de compositeur⸱rices qui ont tracé des lignes entre l’Europe et l’Amérique, des années 1970 à nos jours.