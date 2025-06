Performance musique/danse : Swaying Contour Institut suédois Paris 3 juillet 2025

Barbro Östlihn (1930-1995) a vécu au cœur de l’effervescence de Stockholm, New York, Paris. Ses peintures sont toutefois pure concentration et traduisent une stabilité puissante et silencieuse. Le collectif Curious Chamber Players s’inspire de ce contraste et trace un geste en constante oscillation entre action et immobilité. À travers une série de pièces, il interroge la tension du corps, l’énergie de la musique et l’interaction entre l’espace scénique et l’expérience d’écoute.

Fondé en 2003 à Göteborg, Curious Chamber Players est un ensemble international reconnu pour son approche audacieuse et expérimentale de la musique contemporaine. Il n’a de cesse d’explorer des formes musicales non conventionnelles : du minimalisme à la noise music, de l’électronique à l’improvisation. L’ensemble se distingue par sa manière innovante de concevoir concerts et installations sonores, créant des expériences uniques pour chaque lieu et jouant avec le temps et l’espace.

À l’Institut suédois, le groupe propose une performance mêlant flûtes, clarinettes, objets acoustiques, percussions et danse contemporaine.

Avec le soutien de Swedish Arts Council (Kulturrådet).

Interprètes :

Hannah Törnell Wettermark – flûtes

Dries Tack – clarinettes

Rei Munakata – objets

Malin Bång – objets

Momoka Kihara – danse

Informations pratiques

Le concert a lieu entre le jardin et les salles d’expositions. L’entrée s’effectue côté cour, au 11 rue Payenne.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Le café FIKA est ouvert côté cour.

Le jeudi 03 juillet 2025

de 19h00 à 20h30

gratuit Tout public.

Institut suédois 11 rue Payenne 75003 Paris

Dans une performance entremêlant danse et musique, le collectif Curious Chamber Players et la danseuse Momoka Kihara explorent les liens subtils entre mouvement et son, en résonance avec l’exposition consacrée à la peintre avant-gardiste Barbro Östlihn.