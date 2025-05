ASH GAMBET, STELLA DIEDEN RICHTER, MARI MATTSON ET TM / Traversées Sonores – Institut Suédois Paris, 7 juin 2025, Paris.

Quatre artistes émergents de Stockholm transforment la cour de l’Institut suédois grâce à un dialogue immersif entre espace et son. Au cœur de l’installation circulaire Traversées Sonores, les compositions se déploient et enveloppent les visiteurs. Chaque artiste dévoile une approche unique : Ash capture la mémoire sonore de la pierre calcaire, Stella Dieden Richter explore les tensions entre industrie et nature, Tm donne voix aux déchets transformant une rivière suédoise, tandis que Mari Mattsson tisse des liens entre perception et mémoire. Ces paysages acoustiques, diffusés en surround, métamorphosent la perception de l’espace et invitent à une contemplation sensible des environnements qui façonnent notre monde.

Entre Stockholm et Paris, le collectif formé par Ash Gambet, Stella Dieden Richter, Mari Mattsson et Tm nourri une réflexion sur l’expérience sonore. À travers le déplacement, la narration et l’interaction avec l’environnement, ils invitent le public à une écoute contemplative.

Le samedi 07 juin 2025

de 19h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Institut Suédois 11 Rue Payenne 75003 Paris

https://mattssonmari.com http://www.stelladiedenrichter.com http://www.tm3000.se

