Midsommar + Fête de la musique – Institut suédois Paris 21 juin 2025

Après les danses et chants traditionnels, nous vous proposons trois concerts exceptionnels par Juno Francis, Tomode et Olof Dreijer.

Programme :

17:00 / Ouverture des grilles

17:30 / Danses et chants traditionnels menés par Eskelina

18:30 / Concert de Juno Francis

19:50 / Concert de Tomode

21 :10 / DJ set de Olof Dreijer

Midsommar est une tradition estivale ancestrale que l’on célèbre dans les prés, les parcs et les jardins, avec famille, ami.es et voisin.es.On se pare de fleurs, on danse autour d’un grand mât et on déguste harengs marinés, salades de pommes de terre, snaps et autres douceurs typiques. Cette année encore, la chanteuse Eskelina nous fait l’honneur de guider nos pas et nos voix.

Présentation des artistes :

Juno Francis est un projet né de la rencontre de deux artistes au cœur de la scène culturelle berlinoise. Leurs influences appartiennent à un large spectre musical, allant des années 60 (Lee Hazlewood, Nancy Sinatra) à l’Italo Disco du début des années 80, en passant par des sonorités nordiques plus contemporaines telles que Susanne Sundfør ou The Knife.

Le premier album de Tomode, « Existential Disco » (novembre 2024), dévoile des morceaux dignes des grandes heures du disco à la fin des années 1970, teintés d’une certaine mélancolie. Sans jamais se départir de leur joie communicative, Viktor & Carl ouvrent leur cœur et racontent les affres du temps qui passe, les amis perdus dans leurs obsessions égocentriques, et cette fatigue existentielle qui empêche parfois de se soucier de la fin du monde.

La soirée se clôt en beauté avec un DJ set de Olof Dreijer, moitié du groupe de pop électronique The Knife. Depuis deux décennies, Olof repousse les frontières de la musique électronique. Il a mixé dans toute l’Europe, dans des clubs et festivals tels que le Panorama Bar, le Dalston Superstore, le Dekmantel Festival, Unsound et Club2Club à Londres.

Dès l’ouverture des grilles et tout au long de la soirée, le café FIKA vendra boissons et spécialités suédoises de mise.

Le samedi 21 juin 2025

de 17h00 à 22h30

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-21T20:00:00+02:00

2025-06-21T18:00:00+02:00_2025-06-21T23:30:00+02:00

fin : 2025-06-22T01:30:00+02:00

Institut suédois 10 rue Elzévir 75003 Paris

https://paris.si.se/agenda/midsommar-fete-de-la-musique-3/ https://www.facebook.com/Institutsuedois/ https://www.facebook.com/Institutsuedois/

Comme chaque année côté jardin, Midsommar rencontre la Fête de la musique.