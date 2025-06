Midsommar et Fête de la musique à l’Institut suédois – Institut suédois Paris 21 juin 2025

Programme :

17:00 / Ouverture des grilles

17:30 / Danses et chants traditionnels menés par Eskelina

Midsommar est une tradition estivale ancestrale que l’on célèbre dans les prés, les parcs et les jardins, avec famille, amis et voisins. On se pare de fleurs et de couleurs et on danse autour d’un grand mât fleuri, parfois dans la peau d’une grenouille, jamais dans la peur du ridicule. Pour la deuxième année de suite, la chanteuse Eskelina se prête au jeu et nous fait l’honneur de guider nos pas et nos voix.

Ensuite place aux musiques actuelles avec :

Le samedi 21 juin 2025

de 17h30 à 22h30

gratuit

Tout public.

Institut suédois 11, rue Elzévir 75003 Paris

https://paris.si.se/agenda/midsommar-fete-de-la-musique-3/ communication.paris@si.se

Comme chaque année côté jardin, Midsommar rencontre la Fête de la musique. Après les danses et chants traditionnels accompagnés des mets et boissons d’usage, nous vous proposons trois concerts exceptionnels par Juno Francis, Tomode et Olof Dreijer.