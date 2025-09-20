Institut Universitaire des Métiers et du Patrimoine JEP 2025 Troyes

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

Date(s) :

2025-09-20

>> Visite libre de la chapelle

Samedi de 10h à 17h



>> Escape game Voyage au cœur des métiers

Jeu de piste pour découvrir les métiers du patrimoine bâti et les formations dispensées à l’IUMP.

Samedi de 10h à 17h



>> Atelier tailleur de pierre

Démonstration technique et de savoir-faire par l’entreprise Léon Noël.

Samedi de 10h à 17h .

Institut Universitaire des Métiers et du Patrimoine Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 80 74 09 contact@iump.fr

